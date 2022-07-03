Крик душі кожного українця: SHADU презентувала трек про повернення додому

Через війну багатьом українцям довелося покинути рідну домівку та своїх близьких. Співачка SHADU вирішила заспівати про почуття, які переживатиме кожен, хто нарешті повертається додому.

Коли я – нова пісня, яка має на меті оспівати та показати ті прекрасні почуття, коли українець ступає на рідну землю.

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– Словами нереально передати те, що у кожного, коли він повертається додому. Нехай кожен відчує ті відчуття, той внутрішній стан, який аж випирає з середини. Ми всі обов’язково повернемось, багато хто вже повернусь – разом до перемоги, – розповіла SHADU.

Основний посил пісні, можна зрозуміти у рядках Коли я повернуся до свого додому, я буду жити не як раніше, я буду любити усе навколо – і ще сильніше!