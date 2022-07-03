Крик души каждого украинца: SHADU презентовала трек о возвращении домой

Из-за войны многим украинцам пришлось покинуть родной дом и своих близких. Певица SHADU решила спеть о чувствах, которые будет испытывать каждый, кто, наконец, возвращается домой.
Коли я — новая песня, цель которой воспеть и показать те прекрасные чувства, когда украинец ступает на родную землю.
— Словами невозможно передать то, что у каждого, когда он возвращается домой. Пусть каждый испытает те ощущения, то внутреннее состояние, которое исходит изнутри. Мы все обязательно вернемся, многие уже вернусь – вместе к победе, – рассказала SHADU.
Основной посыл песни, можно понять в строках Коли я повернуся до свого додому, я буду жити не як раніше, я буду любити усе навколо — і ще сильніше!
— У меня одно правило: когда мне хорошо – я сажусь за клавиши и пишу музыку, когда мне плохо – тоже лечусь творчеством. Так появилась песня Коли я. Это не просто песня – это крик моей души. В ней – все мои переживания, вся моя тоска по дому! – дополнила певица.