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Крик души каждого украинца: SHADU презентовала трек о возвращении домой

3 июля 2022, 17:13
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
SHADU

Из-за войны многим украинцам пришлось покинуть родной дом и своих близких. Певица SHADU решила спеть о чувствах, которые будет испытывать каждый, кто, наконец, возвращается домой.

Коли я — новая песня, цель которой воспеть и показать те прекрасные чувства, когда украинец ступает на родную землю.

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— Словами невозможно передать то, что у каждого, когда он возвращается домой. Пусть каждый испытает те ощущения, то внутреннее состояние, которое исходит изнутри. Мы все обязательно вернемся, многие уже вернусь – вместе к победе, – рассказала SHADU.

Основной посыл песни, можно понять в строках Коли я повернуся до свого додому, я буду жити не як раніше, я буду любити усе навколо — і ще сильніше!

— У меня одно правило: когда мне хорошо – я сажусь за клавиши и пишу музыку, когда мне плохо – тоже лечусь творчеством. Так появилась песня Коли я. Это не просто песня – это крик моей души. В ней – все мои переживания, вся моя тоска по дому! – дополнила певица.

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Теги
Війна в Україні
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