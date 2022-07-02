Гурт Друга ріка презентував пісню Чи ти почув. Разом із композицією колектив представив і кліп.

Трек Чи ти почув Друга ріка вперше виконали на благодійному онлайн-концерті у квітні. Композицію вони присвятили заручникам на заводі Азовсталь та всім постраждалим жителям Маріуполя, які стали уособленням зруйнованих міст України та територій, що перебувають під тимчасовою окупацією ворожої.

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Цей трек про те, що важливо продовжувати боротися, хапатися за кожну мить, відчувати його, жити серцем.

Кадри для відео взяті з короткометражного фільму A lifetime older, знятого в 2019 році Гео Леросом. Головний герой у стрічці згадує найкращі події зі свого минулого, кохану жінку, улюблену роботу та з останніх сил бореться за життя.

Фронтмен гурту Друга ріка Валерій Харчишин зазначає, що після 24 лютого українці зустрілися з новою ірраціональною реальністю, в якій руйнуються життя з особливим цинізмом.

– Росіяни несуть смерть і горе, але ми маємо триматися, адже боремося заради світлого майбутнього. Їм не знищити спрагу до життя. Наша пісня закликає бачити прекрасне у повсякденному, підказує, звідки брати натхнення та сили рухатися далі. Вона про те, на що чекають сотні полонених як військових, так і цивільних, яких ми повинні повернути, щоб вони знову могли бачити, чути, жити, – зазначив Валерій.

Зазначимо, з початку повномасштабної війни гурт займається волонтерством, виступаючи з благодійними концертами та збираючи кошти на виконання запитів від військових 95 ОДШБр та Окремого батальйону спецпризначення ЗСУ.