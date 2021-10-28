Американська модель та акторка Емілі Ратаковскі розповіла, як проходили її пологи.

Подробицями зірка поділилася у книзі про особисте життя під назвою Моє тіло. Емілі зізналася, що води у неї відійшли за тиждень до передбачуваної дати пологів.

За словами моделі, перейми супроводжувалися настільки нестерпним болем, що вона почала хвилюватися за безпеку своєї дитини.

– Біль був всепоглинальним. Я відчувала його кожною клітиною свого тіла. Перейми були безперервними, і коли одна з них досягла піку, мене охопила паніка. Я відчайдушно хотіла, щоб біль припинився, але я була у пастці. Я стискала зуби. Я кричала і кусала подушки, але розуміла, що малюкові зараз гірше, ніж мені, – розповіла Емілі.

Ратаковскі додала, що спостерігала за процесом народження малюка у дзеркалі, яке було над нею.

– У дзеркалі, розташованому наді мною, я не впізнавала свого обличчя: воно було пухким і червоним, а вени пульсували. Моє тіло було опухлим, сирим та незнайомим. Все змінилося, – поділилася зірка.

Нагадаємо, що Емілі Ратаковскі вперше стала мамою 8 березня 2021 року. Зірка назвала сина Сильвестр Аполло. За кілька місяців модель встигла відновитися та прийти у гарну фізичну форму.

Емілі Ратаковскі заміжня за продюсером та актором Себастьяном Біра-Макклардом. Пара одружилася у 2018 році. Вони організували таємну церемонію, куди запросили лише найближчих друзів.

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Джерело: Time