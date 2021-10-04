Емілі Ратаковскі звинуватила Робіна Тіка в домаганнях

Американська супермодель Емілі Ратаковскі заявила, що музикант Робін Тік домагався її під час зйомок кліпу Blurred Lines.

У своїй книзі Моє тіло Емілі написала, що під час зйомок відеоролика була топлес, і музикант вирішив цим скористатися, схопивши її за груди. Інцидент стався в 2013 році.

– Раптово, з нізвідки, я відчула прохолоду чужих рук, що обіймають мої оголені груди ззаду. Я інстинктивно відсахнулася, дивлячись на Робіна Тіка, – розповіла модель.

За словами Емілі Ратаковскі, Робін тоді не був тверезим, а його дії змусили її почуватися приниженою.

– Я опустила голову і знизала плечима, уникаючи зорового контакту та відчуваючи, як по моєму тілу розливається жар приниження. Я відреагувала не так, як повинна була, – сказала Емілі.

Крім того, режисер кліпу Даян Мартел підтвердила цей інцидент.

– Я пам’ятаю момент, коли він схопив її за груди, по одній в кожну руку. Він стояв позаду неї, оскільки вони обидва були в профіль. Я закричала своїм дуже агресивним бруклінським голосом: Якого біса ти робиш ?! Зйомку закінчено! – розповіла режисер.

Пісня Blurred Lines протягом декількох років очолювала хіт-паради по всьому світу, ставши найпопулярнішою піснею Великої Британії всіх часів у 2014 році.