Американская модель и актриса Эмили Ратаковски рассказала, как проходили ее роды.

Подробностями звезда поделилась в книге о личной жизни под названием Мое тело. Эмили призналась, что воды у нее отошли за неделю до предполагаемой даты родов.

По словам модели, схватки сопровождались настолько невыносимой болью, что она начала волноваться за безопасность своего ребенка.

— Боль была всепоглощающей. Я ощущала ее каждой клеточкой собственного тела. Схватки были непрерывными, и когда одна из них достигла пика, меня охватила паника. Я отчаянно хотела, чтобы боль прекратилась, но я была в ловушке. Я сжимала зубы. Я кричала и кусала подушки, но понимала, что малышу сейчас хуже, чем мне, – рассказала Эмили.

Ратаковски добавила, что наблюдала за процессом рождения малыша в зеркале, которое было над ней.

— В зеркале, расположенном надо мной, я не узнавала своего лица: оно было рыхлым и красным, а вены пульсировали. Мое тело было опухшим, сырым и незнакомым. Все изменилось, – поделилась звезда.

Напомним, что Эмили Ратаковски впервые стала мамой 8 марта 2021 года. Звезда назвала сына Сильвестр Аполло. Спустя несколько месяцев модель успела восстановиться и прийти в хорошую физическую форму.

Эмили Ратаковски замужем за продюсером и актером Себастьяном Бира-Макклардом. Пара поженилась в 2018 году. Они организовали тайную церемонию, куда пригласили только самых близких друзей.

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Источник: Time