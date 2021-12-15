13 грудня у Лос-Анджелесі вперше відбулася прем’єра фільму Людина-павук: Додому шляху нема. Фільм зміг досягти рекордного продажу квитків, і аналітики вже дали свої прогнози щодо касових зборів.

Експерти з Deadline заявили, що в США та Канаді за перші вихідні фільм зможе зібрати як мінімум $130 млн. Інші аналітики дають оптимістичніші прогнози – картина отримає від $175 млн.

Для порівняння, у США супергеройський фільм Веном 2 зібрав лише $90 млн за перші вихідні. Новий фільм про Людину-павука точно займе перше місце.

Для Sony це чудовий шанс перевершити власний рекорд, встановлений ще у 2007 році – $151 млн за вихідні. Тоді компанія представила Людина-павук 3.

Щоправда, картина Sony відстає на 35% від культових Месників: Фінал. У міжнародному прокаті нова Людина-павук отримає $160-180 млн. Втім, це без урахування Китаю — там картина не має певної дати прем’єри.

Враховуючи прогнози, Людина-павук: Додому шляху нема має шанси стати першим фільмом, якому вдалося в період пандемії зібрати понад $1 млрд.

Критики також оцінили роботу Sony. Згідно з сайтом Rotten Tomatoes, рейтинг картини красується на позначці 97% на основі 98 рецензій. На думку експертів, нова кінострічка від кінематографічного всесвіту Marvel здатна зацікавити глядача, тримати його у напрузі та викликати емоції.