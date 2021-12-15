13 декабря в Лос-Анджелесе впервые состоялась премьера фильма Человек-паук: Нет пути домой. Фильм смог достичь рекордных продаж биллетов, и аналитики уже дали свои прогнозы касательно кассовых сборов.

Эксперты из Deadline заявили, что в США и Канаде за первые выходные фильм сможет собрать как минимум $130 млн. Другие аналитики дают более оптимистичные прогнозы — картина получит от $175 млн.

Для сравнения, в США супергеройский фильм Веном 2 собрал только $90 млн за первые выходные. Новый фильм о Человеке-пауке точно займет первое место.

Для Sony это отличный шанс превзойти собственный рекорд, установленный еще в 2007 году — 151 миллион долларов за выходные. Тогда компания представила Человек-паук 3.

Правда, картина Sony отстает на 35% от культовых Мстителей: Финал. В международном прокате новый Человек-паук получит $160-180 млн. Правда, это без учета Китая — там картина не имеет определенной даты премьеры.

Учитывая прогнозы Человек-паук: Нет пути домой имеет шансы стать первым фильмом, которому удалось в период пандемии собрать более $1 млрд.

Критики также оценили работу Sony. Согласно сайту Rotten Tomatoes, рейтинг картины красуется на отметке в 97% на основе 98 рецензий. По мнению экспертов, новая кинолента от кинематографической вселенной Marvel способна заинтересовать зрителя, держать его в напряжении и вызвать эмоции.