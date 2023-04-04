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Крутіше за DC-фільми: Мавка. Лісова пісня лідирує у французькому кінопрокаті

4 Квітня 2023, 16:12
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Мавка. Лісова пісня

Український мультфільм Мавка. Лісова пісня лідирує у французькому кінопрокаті за переглядами. Так, у перший день прем’єри роботу подивилися тисячі жителів Франції.

Прем’єра у французьких кінотеатрах відбулася 29 березня – за день мультфільм подивилося понад 74 тис. глядачів. З цього числа 57 тис. переглядів припадають на допрем’єрні покази, заявляє кінопортал Allocine.

Мавка. Лісова пісня змогла обійти в прокаті голлівудський фільм Шазам! Лють богів від DC, який подивилися в кінотеатрах лише 42 тис. разів у день прем’єри.

Зараз дивляться

Примітно, що у Франції назва мультфільму не має нічого спільного з українською версією – Le Royaume de Naya перекладається як Королівство Наї.

Нещодавно стало відомо, що Мавка. Лісова пісня вже зібрала 116 млн грн у прокаті всього за 5 тижнів. Було продано понад 924 тис. квитків на сеанс. Утім, поки проєкт не окупився повністю – на його створення пішло 7 років, а також близько 187 млн грн.

На сьогодні це найкасовіший анімаційний проєкт за всю історію України.

В основі проєкту – драма-феєрія Лесі Українки Лісова пісня. Однак кінцівку вирішили змінити, щоб догодити дитячій аудиторії. Наразі мультфільм активно показують у 80 країнах.

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