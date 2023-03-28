Український мультфільм Мавка. Лісова пісня зібрав майже 100 млн грн з прокатів за перший місяць після прем’єри.

Так, картина з’явилася в кінотеатрах 2 березня, і вже заробила 98 634 367 грн. Про це заявили в Держкіно України.

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Кількість проданих квитків також вражає – на сеанси показу прийшло понад 779 тис. осіб. Протягом усіх 4 тижнів з моменту виходу, мультфільм продовжує лідирувати за прибутковістю – при цьому, кожні вихідні спостерігаються нові прем’єри.

Мавка. Лісова пісня також стала найкасовішим анімаційним проєктом за всю історію України. У рейтингу також враховувалися і закордонні мультфільми, які так подобаються українським дітям. Адаптації драми-феєрії Лесі Українки вдалося обійти Крижане серце 2, Співай 2, Секрети домашніх тварин 2 і Грінча.

Нагадаємо, що проєкт уже має низку рекордів – приміром, Мавка. Лісова пісня обійшла попереднього рекордсмена за касовими зборами. Йдеться про фільм Я, ти, він, вона від Володимира Зеленського та Девіда Додсона. Проєкт у 2018 році зібрав 71,1 млн грн.

В основі мультфільму – драма-феєрія Лесі Українки. Однак кінцівку вирішили змінити, щоб догодити дитячій аудиторії. Український проєкт уже показують у 80 країнах, а робота над ним тривала цілих 7 років.