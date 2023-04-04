Украинский мультфильм Мавка. Лісова пісня лидирует во французском кинопрокате по просмотрам. Так, в первый день премьеры работу посмотрели тысячи жителей Франции.

Премьера во французских кинотеатрах состоялась 29 марта — за день мультфильм посмотрело более 74 тыс. зрителей. Из этого числа 57 тыс. просмотров приходятся на допремьерные показы, заявляет кинопортал Allocine.

Мавка. Лісова пісня смогла обойти в прокате голливудский фильм Шазам! Ярость богов от DC, который посмотрели в кинотеатрах всего 42 тыс. раз в день премьеры.

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Примечательно, что во Франции название мультфильма не имеет ничего общего с украинской версией — Le Royaume de Naya переводится как Королевство Наи.

Недавно стало известно, что Мавка. Лісова пісня уже собрала 116 млн грн в прокате всего за 5 недель. Было продано более 924 тыс. биллетов на сеанс. Впрочем, пока проект не окупился полностью — на его создание ушло 7 лет, а также около 187 млн грн.

На сегодня это самый кассовый анимационным проектом за всю историю Украины.

В основе проекта — драма-феерия Леси Украинки Лесная песня. Однако концовку решили изменить, чтобы угодить детской аудитории. Сейчас мультфильм активно показывают в 80 странах.