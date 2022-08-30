Другий епізод серіалу Дім Дракона б’є усі рекорди HBO. Вихід серії залучив майже понад 10 млн глядачів. Епізод під назвою Порочний принц став на 2% популярнішим, ніж перша серія.

На сьогодні це найбільша прем’єра телевізійної компанії HBO. Щоправда, рекорд Гри престолів побити не вдалося – другу серію восьмого сезону на виході подивилося 10,3 млн людей. Усього восьмий сезон оригінальної історії переглянуло 17,9 млн людей. Сам сюжет розповідає про те, що відбувається за 200 років до подій Гри Престолів.

Як і очікувалося, HBO вже продовжила приквел історії на другий сезон. Щоправда, фінал першого глядачі побачать уже цієї осені – 23 жовтня.

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Нагадаємо, що реліз Дім Дракона відбудуться 22 серпня – перша серія дуже сподобалася глядачам. Схоже фанати Гри престолів сумували за фентезійним всесвітом. Якщо тенденція зберігатиметься – серіал має всі шанси побити й інші рекорди.

HBO одразу опублікували розклад виходу серій Дім Дракона. Так, перша частина вийшла 22 серпня, а друга – 28 числа. Третій епізод стане доступним уже на початку осені – 4 вересня. Коли розпочнуться роботи над другим сезоном – невідомо.