Второй эпизод сериала Дом Дракона бьет все рекорды HBO. Выход серии привлек почти более 10 млн зрителей. Эпизод под названием Порочный принц стал на 2% популярнее, чем первая серия.

На сегодня это самая крупная премьера телевизионной компании HBO. Правда, рекорд Игры престолов побить не удалось — вторую серию восьмого сезона на выходе посмотрело 10,3 млн человек. Всего восьмой сезон оригинальной истории посмотрело 17,9 млн человек. Сам сюжет рассказывает о происходящем за 200 лет до событий Игры Престолов.

Как и ожидалось, HBO уже продлила приквел истории на второй сезон. Правда, финал первого зрители увидят уже этой осенью — 23 октября.

Сейчас смотрят

Напомним, что релиз Дом Дракона состоятся 22 августа — первая серия очень понравилась зрителям. Похоже фанаты Игры престолов соскучились по фентезийной вселенной. Если тенденция будет сохраняться — у сериала есть все шансы побить и другие рекорды.

HBO сразу опубликовали расписание выхода серий Дома Дракона. Так, первая часть вышла 22 августа, а вторая — 28 числа. Третий эпизод станет доступным уже в начале осени — 4 сентября. Когда начнутся работы над вторым сезоном — неизвестно.