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Кино и сериалы

Круче первого эпизода: вторая серия Дома Дракона собрала 10 млн зрителей

30 августа 2022, 13:02
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Дом Дракона

Второй эпизод сериала Дом Дракона бьет все рекорды HBO. Выход серии привлек почти более 10 млн зрителей. Эпизод под названием Порочный принц стал на 2% популярнее, чем первая серия.

На сегодня это самая крупная премьера телевизионной компании HBO. Правда, рекорд Игры престолов побить не удалось — вторую серию восьмого сезона на выходе посмотрело 10,3 млн человек. Всего восьмой сезон оригинальной истории посмотрело 17,9 млн человек. Сам сюжет рассказывает о происходящем за 200 лет до событий Игры Престолов.

Как и ожидалось, HBO уже продлила приквел истории на второй сезон. Правда, финал первого зрители увидят уже этой осенью — 23 октября.

Сейчас смотрят

Напомним, что релиз Дом Дракона состоятся 22 августа — первая серия очень понравилась зрителям. Похоже фанаты Игры престолов соскучились по фентезийной вселенной. Если тенденция будет сохраняться — у сериала есть все шансы побить и другие рекорды.

HBO сразу опубликовали расписание выхода серий Дома Дракона. Так, первая часть вышла 22 августа, а вторая — 28 числа. Третий эпизод станет доступным уже в начале осени — 4 сентября. Когда начнутся работы над вторым сезоном — неизвестно.

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Источник
Variety
Теги
HBO Гра престолів Серіал
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