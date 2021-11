Американський репер Post Malone та канадський співак The Weeknd випустили кліп на спільний сингл One Right Now. Режисером виступила українка Таня Муіньо.

До речі, щойно ролик був опублікований, трек One Right Now підскочив до шостого місця у чарті Billboard Hot 100.

Кліп зроблений у найкращих традиціях екшну: Post Malone і The Weeknd беруть участь у жорстокій перестрілці, кидають гранати, а з людей фонтанує кров. Фінал не з позитивних – просто всі гинуть.

– Ви можете повірити? Я досі ні. Дуже дякую всій команді – це було складно і шалено, але ми впоралися! – зазначила режисер кліпу Таня Муіньо.

Що пишуть користувачі мережі: