Американский рэпер Post Malone и канадский певец The Weeknd выпустили клип на совместный сингл One Right Now. Режиссером выступила украинка Таня Муиньо.

К слову, как только ролик был опубликован, трек One Right Now подскочил до шестого места в чарте Billboard Hot 100.

Клип сделан в лучших традициях экшна: Post Malone и The Weeknd участвуют в жестокой перестрелке, кидают гранаты, а из людей фонтанирует кровь. Финал не из самых позитивных — просто все погибают.

— Вы можете в это поверить? Я все еще нет. Большое спасибо всей команде — это было сложно и безумно, но мы справились! — отметила режиссер клипа Таня Муиньо.

