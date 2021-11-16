Американский рэпер Post Malone и канадский певец The Weeknd выпустили клип на совместный сингл One Right Now. Режиссером выступила украинка Таня Муиньо.
К слову, как только ролик был опубликован, трек One Right Now подскочил до шестого места в чарте Billboard Hot 100.
Клип сделан в лучших традициях экшна: Post Malone и The Weeknd участвуют в жестокой перестрелке, кидают гранаты, а из людей фонтанирует кровь. Финал не из самых позитивных — просто все погибают.
— Вы можете в это поверить? Я все еще нет. Большое спасибо всей команде — это было сложно и безумно, но мы справились! — отметила режиссер клипа Таня Муиньо.
Что пишут пользователи сети:
- 1 миллион просмотров всего за несколько часов, определенно легендарный дуэт.
- Так долго ждали сотрудничества этих двух легенд.
- Это музыкальное видео заслуживает Оскара. Это так безумно и невероятно.
- Абсолютно потрясающие визуальные эффекты и трек.