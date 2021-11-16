Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Видео Музыка

Кровавое месиво: Таня Муиньо сняла клип для Post Malone и The Weeknd

16 ноября 2021, 12:16
Євгенія Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Кровавое месиво: Таня Муиньо сняла клип для Post Malone и The Weeknd

Американский рэпер Post Malone и канадский певец The Weeknd выпустили клип на совместный сингл One Right Now. Режиссером выступила украинка Таня Муиньо.

К слову, как только ролик был опубликован, трек One Right Now подскочил до шестого места в чарте Billboard Hot 100.

Клип сделан в лучших традициях экшна: Post Malone и The Weeknd участвуют в жестокой перестрелке, кидают гранаты, а из людей фонтанирует кровь. Финал не из самых позитивных — просто все погибают.

— Вы можете в это поверить? Я все еще нет. Большое спасибо всей команде — это было сложно и безумно, но мы справились! — отметила режиссер клипа Таня Муиньо.

Что пишут пользователи сети:

  • 1 миллион просмотров всего за несколько часов, определенно легендарный дуэт.
  • Так долго ждали сотрудничества этих двух легенд.
  • Это музыкальное видео заслуживает Оскара. Это так безумно и невероятно.
  • Абсолютно потрясающие визуальные эффекты и трек.

 

Читайте также:
Кровавое месиво: Таня Муиньо сняла клип для Post Malone и The WeekndУкраинцы покорили MTV EMA: Таня Муиньо та Макс Барских забрали ключевые награды

Теги
The Weeknd , Таня Муиньо
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка