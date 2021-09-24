Американська кінокомпанія Neon представила новий трейлер фільму Спенсер від режисера Пабло Ларраїна.

В основу стрічки лягла історія принцеси Діани, яка покаже її особисте життя та розлучення з принцем Чарльзом.

Дії драми розгортаються у 1991 році перед Різдвом. Королівська родина збирається у Сандрінгемському палаці, щоб традиційно разом провести різдвяні канікули.

Принцеса Діана навмисно запізнюється на зустріч аристократів. Дорогою вона плаче і мріє вирватися з пут королівської родини.

У трейлері, крім принцеси Діани, також з’являються принц Чарльз, королева Єлизавета II та принци Вільям і Гаррі.

Головну роль у картині зіграла акторка Крістен Стюарт. У фільмі також знялися Шон Гарріс, Джек Фартінг, Емі Менсон, Саллі Хокінс, Тімоті Сполл та інші.

Сценарій написав Стівен Найт, автор фільмів Гострі картузи, Табу, Порок на експорт і Дівчина у павутинні.

Зйомки Спенсера почалися у січні в Німеччині, а завершився знімальний процес 27 квітня у Великій Британії. Музику до фільму написав Джонні Грінвуд, соло-гітарист гурту Radiohead.

Прем’єра стрічки відбулася 3 вересня на Венеційському кінофестивалі. В українських кінотеатрах Спенсер з’явиться 9 грудня.

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Варто зауважити, що принцеса Уельська Діана мала досить напружені стосунки з королівською родиною. Вона завжди була у центрі уваги, оскільки регулярно порушувала їхні правила та звичаї.

Але попри це, вона стала однією з найвідоміших жінок у світі завдяки благодійності та соціальній роботі. Вона загинула в Парижі в автомобільній катастрофі, причини якої досі залишаються невідомими.

Про життя Діани зняли вже багато фільмів. Серед них – Діана – королева сердець; Чарльз і Діана: королівська історія кохання; Вбивство принцеси Діани.

1 липня 2021 року принци Гаррі та Вільям урочисто відкрили пам’ятник на честь матері Діани.

Статую принцеси встановили у Кенсінгтонських садах – королівському парку в центрі Лондона. Вона була створена за особистими ескізами та побажаннями Вільяма і Гаррі.