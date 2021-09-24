Американская кинокомпания Neon представила новый трейлер фильма Спенсер от режиссера Пабло Ларраина.

В основу ленты легла история принцессы Дианы, которая покажет ее личную жизнь и развод с принцем Чарльзом.

Действия драмы разворачиваются в 1991 году перед Рождеством. Королевская семья собирается в Сандрингемский дворец, чтобы традиционно вместе провести рождественские каникулы.

Принцесса Диана намеренно опаздывает на встречу аристократов. По дороге она плачет и мечтает вырваться из оков королевской семьи.

В трейлере, кроме принцессы Дианы, также появляются принц Чарльз, королева Елизавета II и принцы Уильям и Гарри.

Главную роль в картине сыграла актриса Кристен Стюарт. В фильме также снялись Шон Харрис, Джек Фартинг, Эми Мэнсон, Салли Хокинс, Тимоти Сполл и другие.

Сценарий написал Стивен Найт, автор фильмов Острые козырьки, Табу, Порок на экспорт и Девушка, которая застряла в паутине.

Съемки Спенсера начались в январе в Германии, а завершился съемочный процесс 27 апреля в Великобритании. Музыку к фильму написал Джонни Гринвуд, соло-гитарист группы Radiohead.

Премьера ленты состоялась 3 сентября на Венецианском кинофестивале. В украинских кинотеатрах Спенсер появится 9 декабря.

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Стоит заметить, что принцесса Уэльская Диана имела достаточно напряженные отношения с королевской семьей. Она всегда была в центре внимания, поскольку регулярно нарушала их правила и обычаи.

Но несмотря на это, она стала одной из самых известных женщин в мире благодаря благотворительности и социальной работе. Она погибла в Париже в автомобильной катастрофе, причины которой до сих пор остаются неизвестными.

О жизни Дианы сняли уже много фильмов. Среди них — Диана — королева сердец; Чарльз и Диана: королевская история любви; Убийство принцессы Дианы.

1 июля 2021 принцы Гарри и Уильям торжественно открыли памятник в честь матери Дианы.

Статую принцессы установили в Кенсингтонских садах — королевском парке в центре Лондона. Она была создана по личным эскизам и пожеланиям Уильяма и Гарри.