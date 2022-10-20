У новій серії американського реаліті-шоу The Kardashians сім’ї Кардаш’ян – Дженнер заговорили про смерть, а саме про те, що буде з 66-річною Кріс Дженнер, коли її не стане.

Нещодавно жінка перенесла операцію по заміні тазостегнового суглоба, після якої її відвідала одна з доньок – Хлоя Кардаш’ян. Під час розмови Кріс згадала, що інша її донька, Кім Кардаш’ян, попросила доктора зберегти їй мамині кістки, щоб вона могла робити з них прикраси.

– Це моторошно… Пам’ятаєш, як ти хотіла бути кремованою, щоб з твого праху для нас зробили намисто? – сказала Хлоя.

На що старша Дженнер відповіла: Це блискуча ідея.

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Сама Хлоя сказала, що їхня сім’я говоритиме на такі теми, щоб знати бажання одне одного.