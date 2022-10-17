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Персони

Каньє Вест розповів про секс Кріс Дженнер і Дрейка: Ти знаєш, що це означає

17 Жовтня 2022, 10:46
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
репер Дрейк
Джерело: Getty Images

Каньє Вест знову вийшов на зв’язок із громадськістю – він заявив, що у його колишньої свекрухи Кріс Дженнер був секс із музикантом Дрейком.

Про це артист розповів у своєму останньому тригодинному подкасті.

– Так, це було важко, – заявив Каньє.

І хоча обидва музиканти вже довгий час конкурують один з одним, раніше Вест називав Дрейка найвеличнішим репером усіх часів. Коли Каньє запитали про сміливі заяви, артист раптово згадав бойфренда Дженнер – Корі Гембла.

Зараз дивляться

– Ти знаєш, що це означає. Так, Корі, ти знаєш, що це означає, – сказав він.

Втім, артист не розкривав усіх подробиць, а його колишня свекруха Кріс поки що не прокоментувала заяву музиканта. Найімовірніше, відповіді ніхто не дочекається.

Останнім часом репер активно привертає увагу сміливими заявами. На початку місяця Каньє Вест назвав рух Black Lives Matter аферою. Перед цим він з’явився на модному показі у футболці White Lives Matter. Тоді артиста вкотре розкритикували, але своїми думками після цього ділитися не перестав.

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Джерело
PageSix
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Дрейк Каньє Вест
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