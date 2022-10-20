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Персони

Крис Дженнер хочет оставить детям ожерелья из своего праха после смерти

20 октября 2022, 13:52
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Крис Дженнер хочет оставить детям ожерелья из своего праха после смерти
Источник: Depositphotos

В новой серии американского реалити-шоу ​​The Kardashians семьи Кардашьян — Дженнер заговорили о смерти, а именно о том, что будет с 66-летней Крис Дженнер, когда ее не станет.

Недавно женщина перенесла операцию по замене тазобедренного сустава, после которой ее навестила одна из ее дочерей — Хлои Кардашьян. Во время разговора Крис упомянула, что другая ее дочь, Ким Кардашьян, попросила доктора сохранить ей мамины кости, чтобы она могла делать из них украшения.

— Это жутко… Помнишь,  как ты хотела быть кремированной, чтобы из твоего праха для нас сделали ожерелье? — спросила Хлои.

На что старшая Дженнер ответила: Это блестящая идея.

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Сама Хлои сказала, что их семья говорит о таких вещах, чтобы знать желания друг друга.

— Например, если я впаду в кому, мне будут делать маникюр раз в неделю, это указано в моем завещании, поскольку люди меня будут навещать, — рассказала она.

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Источник
People
Теги
Ким Кардашьян Хлої Кардашян
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