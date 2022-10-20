В новой серии американского реалити-шоу ​​The Kardashians семьи Кардашьян — Дженнер заговорили о смерти, а именно о том, что будет с 66-летней Крис Дженнер, когда ее не станет.

Недавно женщина перенесла операцию по замене тазобедренного сустава, после которой ее навестила одна из ее дочерей — Хлои Кардашьян. Во время разговора Крис упомянула, что другая ее дочь, Ким Кардашьян, попросила доктора сохранить ей мамины кости, чтобы она могла делать из них украшения.

— Это жутко… Помнишь, как ты хотела быть кремированной, чтобы из твоего праха для нас сделали ожерелье? — спросила Хлои.

На что старшая Дженнер ответила: Это блестящая идея.

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Сама Хлои сказала, что их семья говорит о таких вещах, чтобы знать желания друг друга.