Американський співак Кріс Браун викинув телефон фанатки в натовп під час свого концерту. Музиканту не сподобалося, що вона не звертає на нього увагу.

Інцидент записали на відео, яке швидко стало популярним у TikTok.

Так, на відео можна помітити, що Браун запросив щасливу прихильницю приєднатися до нього на сцені під час виконання пісні Take You Down. Однак, замість того, щоб насолодитися подією, вона почала знімати те, що відбувається, на смартфон.

Спочатку помітно, як Браун обережно бере телефон з її рук і кладе їй на коліна. Артист уміло танцював навколо неї, але вона знову взяла телефон, щоб зняти побачене.

Саме це й розлютило Брауна – музикант вихопив смартфон і кинув його в натовп – глядачі здивовано відреагували криками.

Жінка зі сцени явно засмутилася – вона підняла руки вгору, після чого світло на сцені згасло – імпровізація закінчилася. Відомо, що їй вдалося повернути телефон. Щоправда, невідомо, в якому він стані – кидок Брауна зі сцени явно не пішов на користь гаджета.

Це не перший випадок, коли співак привертає до себе увагу суспільства. Наприкінці 2022 року Кріса Брауна звинуватили у зґвалтуванні. Тоді одна дівчина заявила, що артист пригостив її коктейлем на одній із вечірок, а потім повів у спальню.