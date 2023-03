Американский певец Крис Браун выбросил телефон фанатки в толпу во время своего концерта. Музыканту не понравилось, что она не обращает на него внимание.

Инцидент записали на видео, которое быстро стало популярным в TikTok.

Так, на видео можно заметить, что Браун пригласил счастливую поклонницу присоединиться к нему на сцене во время исполнения песни Take You Down. Однако, вместо того, чтобы насладиться событием, она начала снимать происходящее на смартфон.

Вначале заметно, как Браун осторожно берет телефон из ее рук и кладет ей на колени. Артист умело танцевал вокруг нее, но она снова взяла телефон, чтобы заснять увиденное.

Именно это и разозлило Брауна — музыкант выхватил смартфон и бросил его в толпу — зрители удивленно отреагировали криками.

Женщина со сцены явно расстроилась — она подняла руки вверх, после чего свет на сцене погас — импровизация закончилась. Известно, что ей удалось вернуть телефон. Правда, неизвестно, в каком он состоянии — бросок Брауна со сцены явно не пошел на пользу гаджету.

Это не первый случай, когда певец привлекает к себе внимание общества. В конце 2022 года Криса Брауна обвинили в изнасиловании. Тогда одна девушка заявила, что артист угостил ее коктейлем на одной из вечеринок, а затем увел в спальню.