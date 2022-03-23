Музыкант Тарас Петриненко рассказал, как изменились его чувства к Украине с периода Cоветского Cоюза и по сей день. Также артист предположил, как изменится наша страна после войны.

Автор песни Украина отметил, что к нашей стране у него чувства не менялись никогда — они как были мощными, так и остаются по сей день.

— Не только песня Украина, но и многие другие были написаны именно для того, чтобы люди осознали, что это наша Родина, за которую нужно бороться. 30 лет назад я предупреждал, что рано или поздно будет этот конфликт с Россией – окончательный, – сказал Тарас.

Он вспомнил, что все думали, что он не в своем уме, поскольку предполагал мысль о нападении России. Сейчас подчеркивает, что нужно выстоять, но убежден – победа за нами, как и правда.

— Думаю, у многих в Украине и вне ее наконец-то спадет осада с глаз из-за того, что думали, что Россия это нормальная страна, где живут нормальные люди. Как видим, это совсем не так. Отходя от этого – надо уважать свое, любить свое, делать все, чтобы наше государство было чрезвычайно мощным, – сказал Петриненко.

Музыкант отметил, что мы должны были быть более подготовленными к трагедиям, которые имеем сейчас.

— Когда придет время победы, нам нужно просто обняться и поздравить друг друга. И уже никогда этих объятий не размыкать, поскольку все и на Востоке, и на Западе, и на Юге, и на Севере – наша страна, которую нужно беречь как зеницу ока. Она этого заслужила, — подытожил Тарас.

Фото: Тарас Петриненко