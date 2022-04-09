Колишній воротар київського Динамо та збірної України Олександр Шовковський потролив російську мову.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram він оприлюднив карту України в синьо-жовтих кольорах, а також звернув увагу на обмеженість російської мови.

– Країна орків навіть не здатна своєю мовою промовити: Я переможу, – написав Шовковський.

Раніше Олександр Шовковський згадав фрагмент з історії Росії. Він розповів, коли в країні-агресорі почалося тотальне переслідування свободи преси, думки і висловлювання.

За словами Шовковського, все почалося після катастрофи, яка сталася з підводний човном Курськ. Тоді загинуло 118 людей, які перебували на борту.

– Я чомусь згадав історію з підводним човном Курськ, яка сталася 12 серпня 2000 року. Я чудово пам’ятаю цю трагедію, але мова зараз не про це! Я не міг зрозуміти, чому, маючи можливість урятувати своїх полонених у підводному човні, але все ще живих військових моряків, керівництво країни на чолі з Путіним вирішило-таки цього не робити! Чому тоді цю подію вирішили замовчувати? Багато батьків померлих тоді моряків намагалися дізнатися правду і розповісти про цю трагедію всьому світові, але їм позакривали роти, – написав він.