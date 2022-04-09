Український співак та лідер гурту Воплі Відоплясова Олег Скрипка розповів, який вигляд має його будинок після того, як у ньому побували окупанти.

За словами Скрипки, він розповів про те, що його дачу в Козаровичах пограбували, щоб показати, наскільки жалюгідні люди на нас напали.

– Вони вкрали матрац, якусь нісенітницю, а дорогу картину не взяли, оскільки для них вона нічого не варта. Я зняв відео про це саме для цього, а не для того, щоб мене жаліли, – наголосив Олег.

Музикант зазначив, що також уже їздив у Бучу та Гостомель, щоб подивитися на будинок мами та друзів.

– Я побачив, що кожну браму вивернуто БТР. Вони прямо під’їжджали до будинку, – зазначив співак.

Також Скрипка додав про дерусифікацію в Україні.

– Я вірю в знаки… У нас стоїть Батьківщина-мати з гербом Радянського Союзу на всю Україну та весь світ. У буддистській практиці учню, який не може нічого зрозуміти, б’ють палицею по голові. Ось ця палиця впала на наші голови. Потрібно починати будувати українську державу, в тому числі й найменування вулиць, – зазначив Олег.

Він сказав, що під час війни українці порозумнішали і зараз йдуть позитивні процеси усвідомлення, на якій землі ми живемо, для чого, як цінні рідні та життя.

Раніше ми писали, що дачу Олега Скрипки під Києвом пограбували окупанти. Подробицями щодо мародерство росіян музикант поділився в Instagram, оприлюднивши відео.

Виконавець зазначив, що живе на дачі лише влітку, і найцінніше, що там було – картина відомого художника Анатолія Криволапа. Проте російські загарбники вкрали звичайні дешеві речі.