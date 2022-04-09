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Страна орков не способна на это: Шовковский потроллил русский язык

9 апреля 2022, 18:53
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Олександр Шовковський

Бывший вратарь киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский потроллил русский язык.

В сториз на личной странице в Instagram он обнародовал карту Украины в сине-желтых цветах, а также обратил внимание на ограниченность русского языка.

— Страна орков даже не способна своим языком произнести: Я переможу, — написал Шовковский.

Ранее Александр Шовковский вспомнил фрагмент из истории России. Он рассказал, когда в стране-агрессоре началось тотальное преследование свободы печати, мнения и высказывания.

По словам Шовковского, все началось после катастрофы, которая произошла с подводной лодкой Курск. Тогда погибли 118 человек, находившиеся на борту.

— Я почему-то вспомнил историю с подлодкой Курск, которая произошла 12 августа 2000 года. Я прекрасно помню эту трагедию, но речь сейчас не об этом! Я не мог понять, почему, имея возможность спасти своих пленных в подводной лодке, но все еще живых военных моряков, руководство страны во главе с Путиным решило этого не делать! Почему тогда это событие решили умалчивать? Многие родители умерших тогда моряков пытались узнать правду и рассказать об этой трагедии всему миру, но им позакрывали рты, – написал он.

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Теги
Війна в Україні , Александр Шовковский , Російська мова
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