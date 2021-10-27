Украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась, что разошлась с бойфрендом бизнесменом Артемом Кимом.

Об этом 36-летняя артистка рассказала в программе Алексея Дурнева Тик-Ток минутка.

— Я могу рассказать, что я красивая одинокая женщина. Как это проанонсировать? Мы остались друзьями, как и все нормальные люди, – отметила Даша Астафьева.

Артистка находилась в отношениях с бывшим президентом Энергоатома, бизнесменом Артемом Кимом с 2016 года. Пара часто путешествовала вместе, появлялась на вечеринках и планировала свадьбу.

Однако отношения пары омрачало следствие, ведь Артема подозревают в масштабной коррупции.

В 2017 году Артема задержали детективы НАБУ совместно с САП. Мужчину подозревают в хищении государственных средств во время тендера на закупку техники Южноукраинской атомной электростанцией. Речь идет о 27 млн грн. Директором компании был отец Артема Виссарион Ким.

В августе 2017 года Артема Кима посадили под домашний арест. Все это время мужчина не имел возможности работать или уехать за границу. По словам Астафьевой, эти годы они жили на ее доход.

В феврале 2021 года певица рассказывала, что любимый до сих пор под следствием, но паспорт отдали, поэтому они смогли вернуться к путешествиям.