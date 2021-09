Боєць UFC Конор Макгрегор влаштував бійку з виконавцем Machine Gun Kelly на премії Video Music Awards в Нью-Йорку.

Conor McGregor out here trying to fight Machine gun Kelly after he denied to take a picture with him #VMAs #ConorMcGregor #MGK pic.twitter.com/qXnfvCHWCa

— Shannon Sharpe Burner Account (@shannonsharpeee) September 13, 2021