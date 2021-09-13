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Відмовився від фото: Макгрегор влаштував бійку з Machine Gun Kelly на VMA

13 Вересня, 11:27 Євгенія Шапоренко
Відмовився від фото: Макгрегор влаштував бійку з Machine Gun Kelly на VMA

Боєць UFC Конор Макгрегор влаштував бійку з виконавцем Machine Gun Kelly на премії Video Music Awards в Нью-Йорку.

Колишнього чемпіона UFC і музиканта рознімала служба безпеки. У центрі штовханини опинилася і кохана Machine Gun Kell актриса Меган Фокс, але охорона вчасно її витягла з бійки.

TMZ пише, що сварка почалася після того, як Макгрегор нібито попросив Келлі сфотографуватися, але отримав відмову. Це переросло в те, що музикант підштовхнув Макгрегора, через що той пролив свій напій. Саме тоді Макгрегор нібито кинув свій напій у Machine Gun Kell, що тільки погіршило ситуацію.

Однак у той самий вечір Макгрегор в інтерв’ю Entertainment Tonight заперечував, що навіть знав Machine Gun Kelly до інциденту.

– Зі мною нічого не сталося, я борюся тільки зі справжніми бійцями. Я не борюся з маленькими білими реперами Vanilla Ice. Я навіть не знаю цього хлопця. Я нічого про нього не знаю, крім того, що він з Меган Фокс, – заявив Макгрегор.

Тому поки що не можна точно сказати, що саме стало причиною інциденту. Однак обидва учасники бійки давно відомі публіці, як люди з доволі запальними характерами.

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Теги
Machine Gun Kelly , Конор МакГрегор
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