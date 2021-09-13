Американская актриса и модель Меган Фокс появилась на премии MTV Video Music Awards 2021 в откровенном наряде.

35-летняя Фокс позировала перед камерами в прозрачном платье длины макси из ткани люксового бренда Mugler. Тем самым звезда продемонстрировала свою фигуру.

Кроме того, можно увидеть, что под «голым» платьем на Меган одеты блестящие стринги. Свой образ актриса завершила босоножками на высоком каблуке от Jimmy Choo. Волосы у Фокс были распущены, а на лице красовался нюдовый макияж.

Самое горячее платье, которое я когда-либо видела.

Это прекрасно.

Меган, твой наряд разорвет интернет.

Еще столько места для воображения, лучше сразу голой быть.

Стиль и выражение лица как у Ким Кардашьян, — пишут подписчики Меган в Instagram.

На премию Video Music Awards Меган пришла в сопровождении своего парня, музыканта Machine Gun Kelly.

Стоит отметить, что это не первый откровенный наряд актрисы, в котором она вышла в свет. Так, на церемонии награждении Billboard Music Awards 2021 Меган Фокс предстала в платье, которое едва прикрывало грудь.