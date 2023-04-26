Роббі Вільямс і його дружина Айда Філд зізналися, що практично не займаються сексом, вважаючи за краще дивитися Netflix або просто обійматися. Лібідо співака впало після того, як він припинив приймати тестостерон для лікування депресії.

– Відсутність сексу в шлюбі – це проблема, тільки якщо ви перебуваєте на різних сторінках – якщо одна людина цього хоче, а інша – ні, або якщо у вас різні очікування чи вимоги. Але насправді всі знають, що після шлюбу сексу не буває, – зазначив Роббі Вільямс.

Співак зізнався, коли він був на тестостероні, секс із дружиною був неймовірним.

– Секс був увесь час. Ми були ненаситні, – згадує він.

Роббі Вільямс зізнався, що хоч і сумує за тим часом, зараз секс йому часто нецікавий. Кохання до Айди у нього сильніше, ніж будь-коли, тож парі не потрібен секс, щоб бути шалено закоханими.

– Іноді Айда повертається до мене на дивані й каже: “Нам потрібно зайнятися сексом”, а я сиджу, їм мандарин і просто знизую плечима. Тож іноді ми намагаємося, – зазначив співак.

Дружина артиста підтверджує, що вони на одній хвилі.

– Я думаю, що люди плутають секс із близькістю. Ми завжди обіймаємося і цілуємося, тримаємося за руки і торкаємося одне одного, коли просто дивимося телевізор на дивані, або фільм, або щось іще, – каже Айда.

Роббі Вільямс і Айда Філд одружилися 2010 року, пара виховує чотирьох дітей.