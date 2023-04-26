Робби Уильямс и его жена Айда Филд признались, что практически не занимаются сексом, предпочитая смотреть Netflix или просто обниматься. Либидо певца упало после того, как он перестал принимать тестостерон для лечения депрессии.

— Отсутствие секса в браке — это проблема, только если вы находитесь на разных страницах — если один человек этого хочет, а другой — нет, или если у вас разные ожидания или требования. Но на самом деле все знают, что после брака секса не бывает, — отметил Робби Уильямс.

Певец признался, когда он был на тестостероне, секс с женой был невероятным.

— Секс был все время. Мы были ненасытны, — вспоминает он.

Робби Уильямс признался, что хоть и скучает по тому времени, сейчас секс ему часто неинтересен. Любовь к Айде у него сильнее, чем когда-либо, и паре не нужен секс, чтобы быть безумно влюбленными.

— Иногда Айда поворачивается ко мне на диване и говорит: “Нам нужно заняться сексом”, а я сижу, ем мандарин и просто пожимаю плечами. Так что иногда мы пытаемся, — отметил певец.

Жена артиста подтверждает, что они на одной волне.

— Я думаю, что люди путают секс с близостью. Мы всегда обнимаемся и целуемся, держимся за руки и прикасаемся друг к другу, когда просто смотрим телевизор на диване, или фильм, или что-то еще, — говорит Айда.

Робби Уильямс и Айда Филд поженились в 2010 году, пара воспитывает четверых детей.