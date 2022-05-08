З нагоди Дня матері українська співачка Аліна Паш презентувала mood video на пісню Колискова.

Артистка зазначила, що цьогоріч свято ще глибше пронизує своєю важливістю, адже воно припало на День пам’яті та примирення.

– Останні 74 дні кожна мама України є не просто годувальницею та вихователькою, кожна мама – янгол-охоронець для своєї дитини, як і колись у часи Другої Світової. Усі ті жінки, що залишились в рідних домівках і ті, що рятують свою малечу десь в Європі мають невимовну відвагу та мужність. А ті мами, що ділять свій кровний обов’язок з державним і разом з татами, братами та сестрами відстоюють наші кордони, заслуговують шану та повагу кожної миті свого життя, – прокоментувала співачка.

Аліна Паш додала, що мама – це та людина, яка заспокоїть, пояснить що відбувається, розповість як рятувати своє життя, як готувати їжу, як давати раду тривожним снам і як не втратити у серці любов.

Також артистка привітала свою маму зі святом та подякувала їй за життя. Як інші українські зірки вітали з Днем матері найдорожчу людину – читайте у нашому матеріалі.