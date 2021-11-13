Костянтин Стогній та Оксана Гутцайт виступили на головній медіаподії України

Ведучі телеканалу ICTV Костянтин Стогній та Оксана Гутцайт стали спікерами масштабної події Новомедіа Форум 2021.

Це – платформа для спілкування та підвищення кваліфікації представників медіа-сектору. Свобода – слову – це основний меседж цьогорічного форуму.

У форматі події Костянтин Стогній говорив про сучасних mediasapiens. Це люди, у яких стиль життя – журналістика. Спікер констатував, що більшість зневірилися у ЗМІ і закликав усіх таки повірити в журналістику. На запитання про те, що впливає на якість медіа і за яких умов воно досягне свого “золотого” періоду, Костянтин сказав:

– Мені не подобається, коли журналістика і моя країна спускається все нижче у контексті свободи висловлювань.

А Оксана Гутцайт розкрила аспекти роботи ведучого на телебаченні та в YouTube. А саме: описала спільні та відмінні сторони, різницю аудиторій, перерахувала переваги і недоліки двох платформ та розповіла, як себе поводити у непередбачуваних ситуаціях в ефірі.

– На телебаченні ведучий – це взірець культури. За ним треба йти, його треба наслідувати. В YouTube – чим ти ближче до людей, які тебе дивляться, тим більше популярним ти стаєш, – пояснює Гутцайт.

За словами ведучої програми Фактів, найцінніше у таких форумах – обмін досвідом, розширення своїх горизонтів, адже це змінює реальність кожного з нас на краще. Гутцайт назвала подію мозковим штурмом в медіа.