Константин Стогний и Оксана Гутцайт выступили на главном медиасобытии Украины

Ведущие телеканала ICTV Константин Стогний и Оксана Гутцайт стали спикерами масштабного события Новомедиа Форум-2021.

Это – платформа для общения и повышения квалификации представителей медиа-сектора. Свобода – слову – это основной месседж нынешнего форума.

В формате события Константин Стогний говорил о современных mediasapiens. Это люди, у которых стиль жизни – журналистика. Спикер констатировал, что многие отчаялись в СМИ, но он призвал всех поверить в журналистику. На вопрос о том, что влияет на качество медиа и при каких условиях он достигнет своего “золотого” периода, Константин сказал:

– Мне не нравится, когда журналистика и моя страна спускается все ниже в контексте свободы высказываний.

А Оксана Гутцайт раскрыла аспекты работы ведущей на телевидении и YouTube. А именно: описала общие и разные стороны, разность аудиторий, перечислила преимущества и недостатки двух платформ и рассказала, как себя вести в непредсказуемых ситуациях в эфире.

— На телевидении ведущий – это образец культуры. За ним нужно идти, его нужно подражать. В YouTube – чем ты ближе к людям, которые тебя смотрят, тем более популярным ты становишься, – объясняет Гутцайт.

По словам ведущей программы Фактов, самое ценное в таких форумах – обмен опытом, расширение своих горизонтов, ведь это изменяет реальность каждого из нас к лучшему. Гутцайт назвала событие мозговым штурмом в СМИ.