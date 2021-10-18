Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Персони

Кортні Кардаш’ян в оточенні тисячі троянд оголосила про заручини

18 Жовтня 2021, 09:20 Микола Олефіренко
Кортни Кардашьян
Джерело: Depositphotos

42-річна модель, телезірка і бізнесвумен Кортні Кардаш’ян оголосила про заручини. Її другою половинкою стане 45-річний Тревіс Баркер — музичний продюсер і барабанщик відомого гурту Blink 182.

Знаменитість поділилася новиною в Instagram, опублікувавши спільне фото з Тревісом. На знімку пара стоїть на пляжі готелю в Каліфорнії в оточенні величезної кількості троянд, викладених у формі серця.

Зірка коротко підписала фотографію – “Назавжди“.

Кім Кардаш’ян, молодша сестра Кортні, також відреагувала на новину, прокоментувавши публікацію емодзі в формі сердечок і обручок з діамантом.

Кортні та Тревіс були знайомі давно, але стосунки у знаменитостей зав’язалися тільки наприкінці 2020 року. Вони жили по сусідству і були друзями, але про їхні стосунки світ дізнався після спільного відпочинку в будинку матері Кортні.

Читайте також:
Кортні Кардаш’ян в оточенні тисячі троянд оголосила про заручиниІнтернет вибухнув: Кортні Кокс і Ед Ширан повторили легендарний танець із Друзів

Тревіс раніше був одружений з моделлю Шанне Моаклер, і у них є двоє спільних дітей.

Кардаш’ян також перебувала в цивільному шлюбі з бізнесменом Скоттом Дісіком, і має трьох дітей.

Нагадаємо, що наприкінці вересня зірка реаліті-шоу знялася у відвертій фотосесії з актрисою Меган Фокс. На одних фото подруги знялися топлес, а на інших зірки спокусливо позували на камеру з фруктами. Однак деякі користувачі помітили фотошоп на знімках.

Теги
Ким Кардашьян
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка