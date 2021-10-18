42-річна модель, телезірка і бізнесвумен Кортні Кардаш’ян оголосила про заручини. Її другою половинкою стане 45-річний Тревіс Баркер — музичний продюсер і барабанщик відомого гурту Blink 182.

Знаменитість поділилася новиною в Instagram, опублікувавши спільне фото з Тревісом. На знімку пара стоїть на пляжі готелю в Каліфорнії в оточенні величезної кількості троянд, викладених у формі серця.

Зірка коротко підписала фотографію – “Назавжди“.

Кім Кардаш’ян, молодша сестра Кортні, також відреагувала на новину, прокоментувавши публікацію емодзі в формі сердечок і обручок з діамантом.

Кортні та Тревіс були знайомі давно, але стосунки у знаменитостей зав’язалися тільки наприкінці 2020 року. Вони жили по сусідству і були друзями, але про їхні стосунки світ дізнався після спільного відпочинку в будинку матері Кортні.

Тревіс раніше був одружений з моделлю Шанне Моаклер, і у них є двоє спільних дітей.

Кардаш’ян також перебувала в цивільному шлюбі з бізнесменом Скоттом Дісіком, і має трьох дітей.

Нагадаємо, що наприкінці вересня зірка реаліті-шоу знялася у відвертій фотосесії з актрисою Меган Фокс. На одних фото подруги знялися топлес, а на інших зірки спокусливо позували на камеру з фруктами. Однак деякі користувачі помітили фотошоп на знімках.