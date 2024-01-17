Короля Великої Британії Чарльза III прооперують наступного тижня через збільшення простати.

Як повідомили у Букінгемському палаці, у монарха доброякісне новоутворення, і він пройде “коригувальну процедуру”. Публічні виступи 75-річного Чарльза III відклали на період його відновлення.

– Як і тисячі чоловіків щороку, король звернувся до лікарів для лікування збільшення простати, – йдеться у заяві палацу.

За даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії, доброякісне збільшення передміхурової залози часто трапляється у чоловіків, старших за 50 років. Зазвичай це не є серйозним захворюванням.

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Як пише Daily Mail, Чарльз III хотів поділитися подробицями свого діагнозу, щоб заохотити інших чоловіків, які можуть відчувати подібні симптоми, пройти обстеження відповідно до рекомендацій громадської охорони здоров’я.

Також сьогодні стало відомо, що принцеса Уельська Кейт Міддлтон перенесла операцію на черевній порожнині. Вона не повернеться до виконання робочих обов’язків до Великодня.