Короля Великобритании Чарльза III прооперируют на следующей неделе из-за увеличения простаты.

Что известно о состоянии Чарльза III

Как сообщили в Букингемском дворце, у монарха доброкачественное новообразование, и он пройдет “корректирующую процедуру”. Публичные выступления 75-летнего Чарльза III отложили на период его восстановления.

— Как и тысячи мужчин ежегодно, король обратился к врачам для лечения увеличения простаты, — говорится в заявлении дворца.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, доброкачественное увеличение предстательной железы часто встречается у мужчин старше 50 лет. Обычно это не является серьезным заболеванием.

Сейчас смотрят

Как пишет Daily Mail, Чарльз III хотел поделиться подробностями своего диагноза, чтобы подать пример другим мужчинам, которые могут испытывать подобные симптомы, пройти обследование в соответствии с рекомендациями общественного здравоохранения.

Также сегодня стало известно, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. Она не вернется к выполнению рабочих обязанностей до Пасхи.