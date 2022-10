Американську співачку Тіну Тернер увічнили як ляльку Барбі. Королеву рок-н-ролу показали в образі з її кліпу На що здатне кохання (What’s Love Got to Do with It).

Відомо, що за цю роботу зірка здобула премію Греммі.

Тіна Тернер у вигляді ляльки одягнена у чорну мінісукню та джинсову куртку. Її образ доповнили сережки та знаменита зачіска із кліпу.

Зараз лялька продається за ціною від $55, але перекупники на торгових майданчиках явно вимагатимуть за неї більше.

Корпорація Mettel, що виробляє ляльки Барбі та Monster High, заявила, що таким чином вона відсвяткувала неперевершену кар’єру співачки.

Тіна – не перша жінка, особу якої увічнили за допомогою ляльки Барбі. До цього з’явилися іграшки у вигляді філантропа Сі Джей Вокер, приматолога Джейн Гудолл та актриси та активістки за права трансгендерів Лаверн Кокс.

Ляльки Барбі зараз у тренді, і це стосується не лише ринку ляльок для дітей, а й фільмів для дорослих. Наприклад, вже в 2023 році на світ з’явиться фільм Барбі зі всесвіту іграшок, і в ньому знявся улюбленець публіки Раян Гослінг.