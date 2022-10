Американскую певицу Тину Тернер увековечили как куклу Барби. Королеву рок-н-ролла показали в образе из ее клипа На что способна любовь (What’s Love Got to Do with It).

Известно, что за эту работу звезда получила премию Грэмми.

Тина Тернер в виде куклы одета в черное мини-платье и джинсовую куртку. Ее образ дополнили серьги и знаменитая прическа из клипа.

Сейчас кукла продается по цене от $55, но перекупщики на торговых площадках явно потребуют за нее больше.

Корпорация Mettel, производящая куклы Барби и Monster High заявила, что таким образом она отпраздновала непревзойденную карьеру певицы.

Тина — не первая женщина, личность которой увековечили с помощью куклы Барби. До этого появились игрушки в виде филандтропа Си Джей Уокер, приматолога Джейн Гудолл и актрисы и активистку за права трансгендеров Лаверн Кокс.

Куклы Барби сейчас в тренде, и это касается не только рынка кукол для детей, но и фильмов для взрослых. К примеру, уже в 2023 году на свет появится фильм Барби по вселенной игрушек, и в нем снялся любимчик публики Раян Гослинг.