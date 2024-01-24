Модель українського походження Кароліна Шіїно стала переможницею конкурсу Міс Японія 2024. У мережі спалахнув скандал через те, що корону здобула дівчина європейської зовнішності.

Що відомо про скандал навколо конкурсу Міс Японія 2024

26-річна Кароліна Шіїно народилася в Україні, у віці 5 років переїхала до Японії та виросла у Нагої. Вона стала першою натуралізованою громадянкою Японії, яка виграла конкурс краси.

Отримавши корону, Кароліна розплакалася і японською мовою сказала: Існували расові бар’єри, і було складно бути прийнятою в якості японки. Те, що мене визнали японкою на цьому конкурсі, наповнює мене вдячністю.

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У мережі на перемогу Шіїно відреагували по-різному. Дехто назвав це “знаком часу”, а дехто вважає, що Міс Японія має виглядати інакше. Основна причина критики – відсутність японського походження.

Ця дівчина, яку обрали Міс Японія, навіть не змішаної раси, а на 100% чиста українка. Зрозумійте, вона гарна, але це Міс Японія. Де японськість?

Якби вона була наполовину [японкою], звичайно, не проблема. Але етнічно вона на 0% японка і навіть не народилася в Японії.

Японці, звісно, отримають неправильний сигнал, коли людину європейської зовнішності називають найкрасивішою японкою.

Якби вона народилася в Росії, вона б не виграла. Жодного шансу. Очевидно, що критерієм тепер є політичне рішення. Який сумний день для Японії, – пишуть користувачі мережі.

Організаторка конкурсу Міс Японія Ай Вада своєю чергою заявила, що судді обрали Кароліну Шіїно переможницею з “повною впевненістю”.

– Вона говорить і пише красивою і ввічливою японською мовою. Вона більше японка, ніж ми, – сказала Ай Вада.

Зазначимо, що подібний скандал навколо конкурсу Міс Японія виникає не вперше. У 2015 році корону здобула Аріана Міямото, чия мати є японкою, а батько – афроамериканцем. Тоді в країні підняли питання про те, чи може людина змішаної раси мати право на перемогу в конкурсі.

Фото: Missnippon.jp