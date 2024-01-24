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Конкурс Мисс Япония 2024 выиграла уроженка Украины: в сети разгорелся скандал

24 января 2024, 14:45
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Кароліна Шіїно - переможниця конкурсу Міс Японія 2024

Модель украинского происхождения Каролина Шиино стала победительницей конкурса Мисс Япония 2024. В сети вспыхнул скандал из-за того, что корону получила девушка европейской внешности.

Что известно о скандале вокруг конкурса Мисс Япония 2024

26-летняя Каролина Шиино родилась в Украине, в возрасте 5 лет переехала в Японию и выросла в Нагое. Она стала первой натурализованной гражданкой Японии, которая выиграла конкурс красоты.

Получив корону, Каролина расплакалась и на японском языке сказала: Существовали расовые барьеры, и было сложно быть принятой в качестве японки. То, что меня признали японкой на этом конкурсе, наполняет меня благодарностью.

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В сети на победу Шиино отреагировали по-разному. Некоторые назвали это “знаком времени”, а некоторые считают, что Мисс Япония должна выглядеть иначе. Основная причина критики — отсутствие японского происхождения.

  • Эта девушка, которую выбрали Мисс Япония, даже не смешанной расы, а на 100% чистая украинка. Поймите, она красивая, но это Мисс Япония. Где японскость?
  • Если бы она была наполовину [японкой], конечно, не проблема. Но этнически она на 0% японка и даже не родилась в Японии.
  • Японцы, конечно, получат неправильный сигнал, когда человека европейской внешности называют самой красивой японкой.
  • Если бы она родилась в России, она бы не выиграла. Ни одного шанса. Очевидно, что критерием теперь является политическое решение. Какой печальный день для Японии, — пишут пользователи сети.

Организатор конкурса Мисс Япония Ай Вада в свою очередь заявила, что судьи выбрали Каролину Шиино победительницей с “полной уверенностью”.

— Она говорит и пишет на красивом и вежливом японском языке. Она больше японка, чем мы, — сказала Ай Вада.

Отметим, что подобный скандал вокруг конкурса Мисс Япония возникает не впервые. В 2015 году корону получила Ариана Миямото, чья мать является японкой, а отец — афроамериканцем. Тогда в стране подняли вопрос о том, может ли человек смешанной расы иметь право на победу в конкурсе.

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Фото: Missnippon.jp

Источник
BBC
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