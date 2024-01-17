Міс Всесвіт Україна 2023 Ангеліна Усанова поділилася своїми дитячими фото. За її словами, вона показує архівні кадри підписникам уперше.

Ангеліна Усанова показала, якою була в дитинстві

В Instagram Усанова оприлюднила серію архівних фото, на яких постала зовсім маленькою. Також вона поділилася яскравим спогадом про батьків.

– У мене, наприклад, як батьки співали колискові під гітару, а також читали книжки з нашої великої домашньої бібліотеки. А ще цікавий факт про мене: до одного року в мене були сині очі, а потім вони змінили колір на зелений, – поділилася Ангеліна.

Шанувальники оцінили дитячі фото Усанової, зазначивши, що вона дуже схожа на свою маму.

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Ви — копія мами.

Добре, що поділилися фото. Видно, що ви і в дитинстві були красунею.

Які гарні фото. Ви дуже схожі на маму. А тато наче з фото модного журналу.

Ви — красуня і в дитинстві, і зараз. А ще копія мами.

На останньому фото точно ти, – пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, у листопаді відбувся конкурс Міс Всесвіт 2023, на якому Україну представляла Ангеліна Усанова. На жаль, їй не вдалося потрапити до двадцятки фіналісток.

Фото: Ангеліна Усанова