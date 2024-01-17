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Фото Персони

Копія мами. Міс Всесвіт Україна 2023 показала себе в дитинстві

17 Січня 2024, 14:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ангеліна Усанова

Міс Всесвіт Україна 2023 Ангеліна Усанова поділилася своїми дитячими фото. За її словами, вона показує архівні кадри підписникам уперше.

Ангеліна Усанова показала, якою була в дитинстві

В Instagram Усанова оприлюднила серію архівних фото, на яких постала зовсім маленькою. Також вона поділилася яскравим спогадом про батьків.

– У мене, наприклад, як батьки співали колискові під гітару, а також читали книжки з нашої великої домашньої бібліотеки. А ще цікавий факт про мене: до одного року в мене були сині очі, а потім вони змінили колір на зелений, – поділилася Ангеліна.

Шанувальники оцінили дитячі фото Усанової, зазначивши, що вона дуже схожа на свою маму.

Зараз дивляться
  • Ви — копія мами.
  • Добре, що поділилися фото. Видно, що ви і в дитинстві були красунею.
  • Які гарні фото. Ви дуже схожі на маму. А тато наче з фото модного журналу.
  • Ви — красуня і в дитинстві, і зараз. А ще копія мами.
  • На останньому фото точно ти, – пишуть користувачі мережі.
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Нагадаємо, у листопаді відбувся конкурс Міс Всесвіт 2023, на якому Україну представляла Ангеліна Усанова. На жаль, їй не вдалося потрапити до двадцятки фіналісток.

Фото: Ангеліна Усанова

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