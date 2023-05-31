Український співак Віктор Павлік звернувся до лікарів через сильний біль у руці. Музиканту потрібне негайне лікування.

Про проблеми зі здоров’ям Павліка розповіла його дружина Катерина Реп’яхова в Instagram. У сторіз блогерка оприлюднила фото з лікарні.

За словами Катерини, Павлік уже зробив рентген руки та готується до МРТ.

– У нас як не одне, то інше. Проблема з Віктором Франковичем. У нього дуже сильно болить рука. Він дотягнув вже до того, що вона дуже сильно болить. Вчора він їздив на рентген, сьогодні рано-вранці поїхав до ортопеда. Сказали, що потрібно робити МРТ, бо на рентгені не зовсім зрозуміло, – розповіла блогерка.

За словами Реп’яхової, причину болю досі з’ясовують. Фахівці кажуть, що з рукою щось серйозне, тому її потрібно терміново лікувати.