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Персони

Якщо не лікувати, підняти не зможе: у Віктора Павліка серйозні проблеми з рукою

31 Травня 2023, 17:51
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Павлік

Український співак Віктор Павлік звернувся до лікарів через сильний біль у руці. Музиканту потрібне негайне лікування.

Про проблеми зі здоров’ям Павліка розповіла його дружина Катерина Реп’яхова в Instagram. У сторіз блогерка оприлюднила фото з лікарні.

За словами Катерини, Павлік уже зробив рентген руки та готується до МРТ.

– У нас як не одне, то інше. Проблема з Віктором Франковичем. У нього дуже сильно болить рука. Він дотягнув вже до того, що вона дуже сильно болить. Вчора він їздив на рентген, сьогодні рано-вранці поїхав до ортопеда. Сказали, що потрібно робити МРТ, бо на рентгені не зовсім зрозуміло, – розповіла блогерка.

У Павліка проблеми з рукою

За словами Реп’яхової, причину болю досі з’ясовують. Фахівці кажуть, що з рукою щось серйозне, тому її потрібно терміново лікувати.

– Я зрозуміла, що нічого хорошого немає, треба лікуватися. Тож попереду ще лікування Віктора Франковича. Якщо не лікувати, то може взагалі руку перестати підіймати, – додала дружина Павліка.

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