Вєрка Сердючка виступить у метро Києва. Концерт та інтерв’ю транслюватимуть о 21.00 під час телевізійного марафону Єдині новини.
Насолодитися творчістю Сердючки, а також почути її думки про війну можна на YouTube-каналі Фактів ICTV.
Концерт Верки Сердючки у метро Києва та інтерв’ю (онлайн-трансляція)
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Нещодавно на станції метро Майдан Незалежності зірки шоу-бізнесу влаштували імпровізовані концерти. Тоді у підземці Києва виступила грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе. Її репертуар включав і українську пісню Чорнобривці.
Тоді ж виступила і Вєрка Сердючка із символічною композицією Геть з України, москаль некрасівий.
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Фото: Вєрка Сердючка