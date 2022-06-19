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Концерт и интервью Верки Сердючки: онлайн-трансляция

19 июня 2022, 10:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Концерт и интервью Верки Сердючки: онлайн-трансляция

Верка Сердючка выступит в метро Киева. Концерт и интервью будут транслировать в 21.00 во время телевизионного марафона Єдині новини.

Насладится творчеством Сердючки, а также услышать ее мысли о войне можно на YouTube-канале Фактов ICTV.

Концерт Верки Сердючки в метро Киева и интервью (онлайн-трансляция)

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Недавно на станции метро Майдан Независимости звезды шоу-бизнеса устроили импровизированные концерты. Тогда в подземке Киева выступила грузинская джазовая певица Нино Катамадзе. Ее репертуар включал в себя и украинскую песню Чорнобривці.

Тогда же выступила и Верка Сердючка с символической композицией Геть з України, москаль некрасівий.

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Фото: Верка Сердючка

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