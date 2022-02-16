Кому дістався Золотий ведмідь: оголошено список переможців 72-го кінофестивалю Берлінале

Золотого ведмедя Берлінале в номінації найкращий повнометражний фільм у 2022 році отримала картина іспанського режисера Карли Сімон – Алькаррас.

Підсумки 72-го берлінського міжнародного кінофестивалю підвели увечері у середу, 16 лютого.

Прем’єра фільму Алькаррас відбулася в рамках Берлінале. Головні ролі у ньому зіграли Джорді Пуйоль Дольсет, Анна Отін та Ксенія Росет. У фільмі піднята проблема сім’ї в каталонському містечку Алькаррас, яка отримує повідомлення про вирубку всі персикових дерев навколо їх будинку, щоб встановити екологічні сонячні панелі. При цьому на цю новину кожен член родини реагує у свій спосіб.

And finally, the moment we’ve all been waiting for: The Golden Bear for Best Film goes to… “Alcarràs” directed by Carla Simón and produced by María Zamora, Stefan Schmitz, Tono Folguera, Sergi Moreno. Our dearest congratulations! ????️???? pic.twitter.com/SgFqLiZiN7 — Berlinale (@berlinale) February 16, 2022

Цьогорічний конкурс розглядав 18 фільмів, що були відзняті у 15 країнах

Срібного ведмедя Берлінале отримала картина Фільм письменниці, режисером якого виступив Хон Сан Су з Південної Кореї.

Срібний ведмідь за найкращий сценарій відійшов Лайле Штілер за фільм Рабіє Курназ проти Джорджа Буша. Режисером в цій стрічці став німець Андреас Дрезен.

Водночас актриса Мельтем Каптан, яка мала роль у фільмі, отримала Срібного ведмедя за найкраще виконання головної ролі.

Нагороду за найкращу режисуру здобула французька сценаристка та кінорежисерка Клер Дені за фільм Обидві сторони леза.

Срібний ведмідь за кращу роль другого плану дістався актрисі Лаура Базукі, яка взяла участь у фільмі режисера Камілі Андіні Нана (Раніше, зараз, потім).

Золотий ведмідь за короткометражну стрічку отримала російська режисерка Анастасія Вебер з її фільмом Трэп. Зазначимо, що ця номінації не входить в основну програму конкурсу.

Картина Шматочок неба режисера Майкла Коха відзначена Спеціальною згадкою журі.

Цьогорічний Берлінале проходив очно

Міжнародний кінофестиваль Берлінале щорічно проходить у Берліні з 10 по 20 лютого. Цього року організатори фестивалю вирішили провести його в очному форматі з урахуванням усіх коронавірусних обмежень.

Найкращі фільми цьогорічного Берлінського кінофестивалю обирало міжнародне журі. Його очолив американський режисер і сценарист, виходець з Індії М. Найт Шьямалан, який виступив у якості режисера картин Шосте почуття з Брюсом Віллісом, Знаки з Мелом Гібсоном та Хоакіном Феніксом, Спліт та інших.

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Фото: Berlinale