Кому дістався Золотий ведмідь: оголошено список переможців 72-го кінофестивалю Берлінале

Золотого ведмедя Берлінале в номінації найкращий повнометражний фільм у 2022 році отримала картина іспанського режисера Карли Сімон – Алькаррас.

Підсумки 72-го берлінського міжнародного кінофестивалю підвели увечері у середу, 16 лютого.

Прем’єра фільму Алькаррас відбулася в рамках Берлінале. Головні ролі у ньому зіграли Джорді Пуйоль Дольсет, Анна Отін та Ксенія Росет. У фільмі піднята проблема сім’ї в каталонському містечку Алькаррас, яка отримує повідомлення про вирубку всі персикових дерев навколо їх будинку, щоб встановити екологічні сонячні панелі. При цьому на цю новину кожен член родини реагує у свій спосіб.

And finally, the moment we’ve all been waiting for: The Golden Bear for Best Film goes to… “Alcarràs” directed by Carla Simón and produced by María Zamora, Stefan Schmitz, Tono Folguera, Sergi Moreno. Our dearest congratulations! ????️???? pic.twitter.com/SgFqLiZiN7

— Berlinale (@berlinale) February 16, 2022