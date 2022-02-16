Кому достался Золотой медведь: оглашен список победителей 72-го кинофестиваля Берлинале

Золотого медведя Берлинале в номинации лучший полнометражный фильм в 2022 году получила картина испанского режиссера Карли Симон – Алькаррас.

Итоги 72 берлинского международного кинофестиваля подвели вечером в среду, 16 февраля.

Премьера фильма Алькаррас состоялась в рамках Берлинале. Главные роли в нем сыграли Джорди Пуйоль Дольсет, Анна Отин и Ксения Росет. В фильме поднята проблема семьи в каталонском городке Алькаррас, которая получает сообщение о вырубке всех персиковых деревьев вокруг их дома, чтобы установить экологические солнечные панели. При этом на эту новость каждый член семьи реагирует своим способом.

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Серебряного медведя Берлинале получила картина Фильм писательницы, режиссером которого выступил Хон Сан Су из Южной Кореи.

Серебряный медведь за самый лучший сценарий отошел Лайле Штиллер за фильм Рабие Курназ против Джорджа Буша. Режиссером в этой ленте стал немец Андреас Дрезен.

В то же время актриса Мельтем Каптан, которая играла в фильме, получила Серебряного медведя за лучшее исполнение главной роли.

Награду за лучшую режиссуру получила французская сценаристка и кинорежиссер Клэр Дэни за фильм Обе стороны лезвия.

Серебряный медведь за лучшую роль второго плана достался актрисе Лауре Базуки, которая приняла участие в фильме режиссера Камили Андини Нана (Раньше, сейчас, потом).

Золотой медведь за короткометражную ленту получила российский режиссер Анастасия Вебер с фильмом Трэп. Отметим, что эта номинация не входит в основную программу конкурса.

Картина Кусочек неба режиссера Майкла Коха отмечена Специальным упоминанием жюри.

Берлинале в этом году проходил очно

Международный кинофестиваль Берлинале ежегодно проходит в Берлине с 10 по 20 февраля. В этом году организаторы фестиваля решили провести его в очном формате с учетом всех коронавирусных ограничений.

Лучшие фильмы Берлинского кинофестиваля выбирало международное жюри. Его возглавил американский режиссер и сценарист, выходец из Индии М. Найт Шьямалан, выступивший в качестве режиссера картин Шестое чувство с Брюсом Уиллисом, Знаки с Мелом Гибсоном и Хоакином Фениксом, Сплит и других.

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Фото: Berlinale