Netflix купив фільм Носоріг Олега Сенцова

Американський стримінговий сервіс Netflix купив права на показ фільму українського режисера Олега Сенцова Носоріг.
Про це режисер написав у Facebook.
– Netflix придбав права на онлайн показ Rhino/Носоріг, – зазначив Сенцов.
Що відомо про фільм Носоріг
Картина Носоріг стала другою повнометражною роботою режисера Олега Сенцова. Світова прем’єра фільму відбулася у рамках Венеційського кінофестивалю в офіційній конкурсній програмі Горизонти.
В український прокат стрічка вийде 17 лютого 2022 року.
Фільм базується на реальних подіях. Згідно з сюжетом, історія розповідає про Україну 90-х років. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє у кримінальний світ. Його життя буде переповнене насильством та кров’ю. Однак цей шлях заведе не туди, куди він очікував.
Знімали картину у Кривому Розі, Львові та Києві. Головну роль у фільмі зіграв не професійний актор, а активіст Сергій Філімонов.