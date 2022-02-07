Netflix купив фільм Носоріг Олега Сенцова

Американський стримінговий сервіс Netflix купив права на показ фільму українського режисера Олега Сенцова Носоріг.

Про це режисер написав у Facebook.

– Netflix придбав права на онлайн показ Rhino/Носоріг, – зазначив Сенцов.

Що відомо про фільм Носоріг

Картина Носоріг стала другою повнометражною роботою режисера Олега Сенцова. Світова прем’єра фільму відбулася у рамках Венеційського кінофестивалю в офіційній конкурсній програмі Горизонти.

В український прокат стрічка вийде 17 лютого 2022 року.

Фільм базується на реальних подіях. Згідно з сюжетом, історія розповідає про Україну 90-х років. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє у кримінальний світ. Його життя буде переповнене насильством та кров’ю. Однак цей шлях заведе не туди, куди він очікував.

Знімали картину у Кривому Розі, Львові та Києві. Головну роль у фільмі зіграв не професійний актор, а активіст Сергій Філімонов.