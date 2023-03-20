Экс-жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк, рассказала об изменах в их отношениях.

Так, общаясь с подписчиками в Instagram, кто-то из фолловеров поинтересовался у Кристины — Вам или вы изменяли? Горняк призналась, что она, будучи в отношениях, не находилась в интимной близости с другими мужчинами.

— Я не изменяла. Мне — не знаю, я не ловила на изменах никого из своих бывших. А как там на самом деле, не знаю, — поделилась бывшая супруга Остапчука.

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Напомним, осенью 2022 года стали распространяться слухи, что Остапчук и Горняк больше не вместе. Сами они официальных комментариев по этому поводу не давали, а потому причина их разрыва не известна.

Однако не секрет, что у Остапчука уже новая возлюбленная, журналистка Екатерина Полтавская. Телеведущий не раскрывает пока что отношения с ней, однако в их социальных сетях можно заметить много похожих вещей, например – одинаковые локации. Также избранница Владимира нередко показывает подарки от него.

Фото: Кристина Горняк