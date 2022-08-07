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Коли їхав, заплакав: Monatik про те, як дружина відпустила його в Україну

7 Серпня 2022, 22:14
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Коли їхав, заплакав: Monatik про те, як дружина відпустила його в Україну
Джерело: Monatik

Музикант Дмитро Монатик поділився тим, як його дружина Ірина відпустила до Києва. З початку повномасштабної війни артист разом із сім’єю був за кордоном. 24 лютого вони перебували в Іспанії.

Зізнається, дружина легко відпустила, хоч і вони не розуміли, коли зможуть побачитися.

– У перші місяці війни вона була категорично проти, відмовляла. Цього разу зрозуміла, якщо я не поїду, не побачу цих очей, не почую сирени, то не пробачу собі і все життя це буде зі мною. Що я не був із нашими людьми ні дня. Вдячний їй за те, що вона завжди розуміла мій внутрішній світ, – сказав Дмитро.

Каже, він чоловік, який не скупий на сльози. Коли їхав до України, заплакав.

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– Коли не знаєш, коли побачитеся, це складно, – підсумував Монатик.

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Теги
Війна в Україні Дмитро Монатик
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